بإطلالة أنيقة.. زينة تدعو إلى الأخلاق

وجَّهت الفنانة زينة بعض النصائح الحميدة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت زينة بعض صور إطلالتها، والتي ظهرت من خلالها بملابس الكاجوال الأنيقة، وعلقت عليها قائلة:"إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك .. فلا تدعه ينجح فيإنزالك .. تجاهل عدوك".
يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الفلوس، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، خالد الصاوي، أحمد السقا، ميعز الدين، عائشة بن أحمد، محمد سلام، كميل سلامة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، جوهرة.
وتدور أحداث الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، وذلك في إطار كوميدي رومانسي.
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