مايكل بولس يوضح حقيقة تحديد موعد خطوبته من تيفاني ترامب

ميرنا وليد - بيروت - بعد الحديث مؤخراً عن تحديد موعد الإحتفال بخطوبة الشاب من أصول لبنانية ​مايكل بولس​ وحبيبته ​تيفاني ترامب​ إبنة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وتحديداً في مار ايه لاغو، قاعة غراند بولروم، في بالم بيتش بفلوريدا، الساعة 7,30 مساء السبت 11 كانون الثاني 2020. عمد بولس إلى نفي الموضوع تماماً.

وجاء ذلك من خلال كتابته عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"أريد أن أتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة! ولمعلوماتكم في أي حال، فإن الرسالة/ الدعوة التي انتشرت في اليومين الماضيين ليست صحيحة، وقد تم فبركتها بالكامل".

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