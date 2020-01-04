وليد الشامي يطرح أغنيته الجديدة "حيرتني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي ​وليد الشامي​ أغنيته الجديدة بعنوان "حيرتني" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري.

آخر اعمال الشامي أغنية “بعد غيبة” والتي حققت مليون مشاهدة على "اليوتيوب"، الأغنية من كلمات الأول وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران ومكس وماستر جاسم محمد.

هذا وكان تعاون الفنان وليد الشامي مؤخراً كذلك مع الفنان العراقي ماجد المهندس بأغنية "كل السما" والتي كانت من ألحانه، كلمات جنان، وتوزيع زيد نديم

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