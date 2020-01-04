ناصيف زيتون بأول صورة في الـ2020 ورقم قياسي

ميرنا وليد - بيروت - أطلّ الفنان السوري ​ناصيف زيتون​على المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بأول صورة له في العام الجديد، ظهر فيها بإطلالة عفوية ورياضية، وهو يجلس على الأريكة مبتسماً ويتصفح هاتفه الجوال، مكتفياً بالتعليق عليها بـ"2020".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها في غضون الـ24 ساعة الـ256 ألف.

ومن ناحية أخرى، كان انتشر على مواقع التواصل الاتماعي فيديو ظهر فيه زيتون وهو يتعرض لموقف محرج بسبب احتضان معجبة له بقوة، في كواليس إحدى حفلاته من دون ان تتركه، بل راحت تشد بكل قوتها على ناصيف الذي حاول ابعادها بلطافة فظلت مصرة، فقال لها "وجعتيني..هلق ما هأعرف غني"، ولكنها قامت بإحتضانه مرة أخرى وقبلته.

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