راشد الماجد يطرح أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السعودي ​راشد الماجد​ أغنيته الجديدة بعنوان "يا أهل الهوى" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن ومن ألحان الموسيقار طلال.

وكانت آخر أعمال الماجد أغنية "طحنون الريادة"، والتي هي بمثابة إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبي، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.

الجدير ذكره ان راشد الماجد اثار الجدل مؤخرا بطريقة تهنئته المنتخب البحريني، بفوزه على المنتخب السعودي في بطولة "خليجي 24".

وكتب الماجد في صفحته الخاصة: " ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 24".

وأضاف: "فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي احلى من العسل على القلب".

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