تراند اليوم : تامر حسني يُحيي حفلاً غنائياً في جدة السبت المقبل

وكالات

يُحيي النجم المصري تامر حسني، مساء يوم السبت المقبل في محافظة جدة، حفلاً غنائياً ساهراً، وذلك على مسرح شُيد حديثاً في أرض سماء الغربية.

ويؤدي النجم تامر حسني خلال الحفل الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أعماله الفنية الناجحة طوال مسيرته المميزة.

وكان نجم الفن المصري والعربي قد شارك قبل فترة وجيزة في عدة حفلات غنائية بالمملكة، حيث افتتح الحفلات العربية لـ”موسم الرياض” عبر مشاركته و الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ضخم لقي إقبالاً كبيراً.

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كما قدّم حسني وصلة غنائية خاصة في حفل اعتزال النجم السعودي الكابتن ياسر القحطاني في ديسمبر الماضي.

يذكر أن السعودية تشهد حركة فنية نشطة تعكس حجم الطلب الكبير على الحفلات الغنائية، حيث حضر إلى المملكة عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية.