نانسي عجرم: ابنتي ليا من بين أهم انجازاتي في 2019

السبت 4 يناير 2020

نانسي عجرم

أكدت الفنانة نانسي عجرم أنها حققت إنجازات مهمة وكثيرة في العام 2019 مشيرة أن من بين تلك الإنجازات ابنتها الثالثة ليا. وقالت نانسي : الإنجازات التي حققتها خلال العام 2019 كثيرة من بينها ولادة ابنتي الثالثة ليا. هي كل شيء جميل في حياتي".

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كلام نانسي جاء لبرنامج "et بالعربي" على هامش إحيائها حفلة ليلة رأس السنة ، كما أشارت إلى أنها سوف تطرح خلال عشرة أيام "سنغل" جديداً مع كليب وذلك قبل إصدار الألبوم، وكذلك أكدت أن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" سوف يكون مميزاً بمواهبه القوية وأصواته الجميلة.

نانسي عجرم التي أحيت ليلة رأس السنة في أبو ظبي سوف تطل السبت المقبل 4 يناير في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، إلى جانب زميليها عاصي الحلاني ومحمد حماقي، اللذين حلا مكان الفنانين كاظم الساهر وتامر حسني في موسميه السابقين.