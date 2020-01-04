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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لأحلام وهي تتلو سورة يس وسط ثلوج جبال الألب والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أحلام
تواصل الفنانة أحلام قضاء إجازتها وسط ثلوج جبال الألب مع عائلتها وزوجها مبارك الهاجري وسط الثلوج بمناسبة عطلة السنة الجديدة 2020. وتقوم بنشر فيديوهات مختلفة من جبال الألب من بينها فيديو خاص بالشاليه الذي استملكته هناك.
وآخر فيديو نشرته أحلام كان وهي تتلو سورة يس وسط الثلوج بالإضافة إلى فيديو آخر مع زوجها مبارك، وهما يتبادلان المزاح والكلام المعسول علقت عليه "الله لا يحرمني منك ولا يفرقنا ويحفظ لنا عيالنا واحلا اجازه وطاقه ايجابيه الحمد لله كل عام وانت روحي وقلبي وعمري وصديقي. مبارك الهاجري أحبك .شكراً على السعادة اللي تعطيني اياها دايم".
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أحلام أغنية بعنوان "أنا ما أدري عن الناس" وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد.
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