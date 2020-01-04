حسين الجسمي وأسماء المنور وفارس مهدي يفتتحون نشاطهم الفني في 2020 بجلسات شتاء الرياض

السبت 4 يناير 2020

حسين الجسمي

استأنفت جلسات سمرات موسم الرياض لياليها الغنائية الساهرة، وذلك في محمية الملك خالد الملكية بمنطقة الثمامة، في ليلة تغنى بها كل من الفنانين أسماء المنور، فارس مهدي وحسين الجسمي.



وافتتح الجلسة الفنان فارس مهدي، الذي تحدَّث لـ"سيدتي" عن جلسة السمرات، مؤكدًا أنها ضمن الليالي المميزة في محتواها ومضمونها. وحول اهتمام الهيئة العامة للترفيه بمشاركاته المنوعة في الفعاليات الفنية،

تحدَّث فارس مهدي عن أن مشاركاته في الحفلات بمثابة التكريم الفني له، والذي يتنوع فيه بتقديم الألوان الغنائية. وقد وجَّه شكره الجزيل للقائمين على الحفلة ولروتانا، بقيادة سالم الهندي، بمناسبة هذه المشاركة الغنائية.

وأطلت الفنانة أسماء المنور مجددًا لتلتقي بالجمهور السعودي، كما كرَّست حضورها بحفلات السعودية خلال العام الماضي، لتتجدد إطلالتها بزي يعبِّر عن أجواء المنطقة، وأشارت أسماء المنور، فى تصريحات صحفيه قبل صعودها على المسرح، إلى سعادتها بالمشاركة في شتاء الرياض،

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قائلة إنها فكرة أكثر من رائعة تعبِّر عن الثقافة الفنية السعودية، وأشارت إلى أنها استوحت الزيَّ من أجواء المكان بتصميم خليجي بألوان تليق بشكل جلسة السمرات، وثمَّنَت أسماء المنور وجودها المستمر في حفلات السعودية كمظهر من مظاهر الدور الكبير الذي تبذله هيئة الترفيه.

رسالة أسماء المنور وامتنان الجسمي

ووجهت أسماء المنور رسالة إلى تركي آل الشيخ، مشيدة باهتمامه بالفن والثقافة، وبأن اهتمامه بالفن طال فناني الوطن العربي جميعًا، وهذا الوهج الفني والثقافي وصلنا له بالاستمتاع به، معبِّرة عن فخرها بالغناء مجددًا في الرياض. وعبَّر الفنان حسين الجسمي عن امتنانه لجلسة سمرات الرياض؛ لإحساسه بنبض الجماهير والذائقة الفنية، وتحدث عن أن البساطة والرقي وجهان لعملة واحدة، من خلال غنائه بالجلسات.

وأضاف الجسمي أن عام 2020 سيكون خيرً وبركة بإذن الله على المستوى الفني، وتمنَّى الجسمي ان تكون مشاركاته في عدد من المسارح الفنية في حفلات السعودية. في حين افتتح الفنان فارس مهدي جلسات السمرات في شتاء الرياض، متغنيًا بأعماله وسط ترحيب من الحاضرين، حيث شارك فارس مهدي في العديد من المناسبات الفنية، من بينها افتتاحه لحفلات أبها على مسرح الراحل طلال مداح في صيف 2018، ليكرِّس فارس مهدي وجوده في مشاركات السعودية.

أشارت أسماء المنور إلى أن الأجواء مميزة في شتاء الرياض

التقت الفنانة أسماء المنور بجمهورها بعد إحيائها لمجموعة من الحفلات الغنائية بالرياض، لتتغنى بأعمال ألبومها الأخير "أوساط النجوم"، وتغنت أسماء بالفلكلور المغربي وبباقة من أعمالها الغنائية، حيث أشارت أسماء إلى أن الأجواء المميزة في شتاء الرياض أسهمت في خلق التجانس بينها وبين الحضور.

لم يستغنِ الجسمي عن عاداته الغنائية على المسارح

اختتم الفنان حسين الجسمي الجلسة الغنائية، ولم يستغنِ الجسمي عن عاداته الغنائية على المسارح، ليصدح بأغنية الفنانة نجاة الصغيرة "أما براوة"، التي أصبحت العنصر الثابت في حفلاته، بالإضافة لأعمال فيروز، التي يفضِّل الجسمي أن يتغنَّى بها. كما تغنَّى الجسمي من ألحان الموسيقار طلال، التي طرحها في عام 2018، ليتنوع في اختياراته الموسيقية بين الأعمال العاطفية والسريعة خلال ما يقارب الساعتين، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وافتتح الفنانون المشاركون نشاطهم الفني في عام 2020 بحفلات غنائية في الرياض، لتكون أولى الثمرات في العام الجديد، وسط أجواء شتوية، بنسمات الهواء المميزة التي تعيشها العاصمة الرياض هذه الأيام في فصل الشتاء.

وأقيمت الحفلة الغنائية بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، تحت مظلة "شتاء الرياض"، في أولى حفلات العام الميلادي الجديد 2020