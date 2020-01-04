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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم 48 ساعة غناء في الرياض والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أنغام
وصلت المطربة المصرية أنغام إلى الرياض مساء أمس الجمعة بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، تمهيدا لتقديم 48 ساعة غناء، تبدأ بحفل اليوم في بمشاركه المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وتمتد للغد بمشاركتها في مهرجان الرياض للعود.
أنغام من المقرر أن تشارك مساء اليوم 4 يناير في حفل سمرات شتاء الرياض بمحميه الملك خالد الملكية بمشاركه المطرب الكويتي الكبير عبد الله الرويشد والفنانة اللبنانية ميريام فارس.
كما تشارك مساء الغد 5 يناير بمهرجان الرياض للعود بمسرح أبوبكر سالم بمصاحبه المايسترو هاني فرحات وبمشاركه أمير الغناء العربي هاني شاكر وتغنى أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها على مدار مشوارها الفني ما بين الأغاني المصرية والخليجية.
يذكر أن أنغام كان من المقرر أن تستقر في القاهرة تمهيدا للخضوع لجراحة تفتيت حصوة في الكلى، طلبت سابقا تأجيل الجراحة وتم تركيب دعامة مؤقتة لتسكين آلام حصوة الكلى، حتى تتمكن من السفر إلى السعودية وفاء لتعاقدها على تقديم حفلين أولهما ضمن موسم الدرعية بعنوان "بعض من ذكرياتي" مخصص لأعمال الشاعر تركي.
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