نادر الأتات : هيفا وهبي نشرت جزء من كليب اغنيتي لهذا السبب ؟

السبت 4 يناير 2020

نادر الأتات

قال الفنان اللبناني نادر الأتات أن أغنيته " قلبي عاليمين " لاقت نجاحاً في سورية ولبنان .

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وأضاف نادر في مقابلة إذاعية : " أما كليب الأغنية فقد كان فنياً بشكل كبير، وكل من يعمل بالفن عبّر عن إعجابه به، العالم تحب البساطة أكثر ربما، لكن النجوم أكدوا لي بأنه ناجح، ومنهم هيفاء وهبي التي نشرت مقاطع منه عبر (سناب شات) وأثنت عليه كعمل فني".

وعن رأيه بنجاح ناصيف زيتون قال الأتات : " "قصة نجاح ناصيف زيتون قصة جميلة وهو شخص ذكي، ولديه شركة إنتاج تعمل بشكل مدروس ومختلف، هكذا نجاح من واجبي أن أبارك له عليه، وأن أثني على هذه الجهود الكبيرة التي تبذل للحفاظ على صورته الجميلة".

وعن رأيه بالدراما السورية قال نادر : " "يشدّني أداء قصي خولي في كل ما قدمه من أعمال وخاصةً الولادة من الخاصرة الذي قدم به أداء مخيفا، هذا العمل كان رائعا بكل تفاصيله، وأذكر أيضاَ النجوم عابد فهد وتيم حسن وباسل خياط، كل نجوم الدراما السورية مبدعون، وحقاً أنا من أشد متابعيها".