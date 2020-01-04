نظلي الرواس تعايد ابنتها بطريقتها الخاصة

السبت 4 يناير 2020

نظلي الرواس

عايدت النجمة السورية نظلي الرواس ابنتها ليا بمناسبة عيد ميلادها، من خلال نشر فيديو يضم مجموعة من الصور لها ولشقيقتها، وكذلك لـ نظلي و طليقها الفنان جلال شموط .



وقالت نظلي في تعليقها على الفيديو : " روح عمري و قلبي.. كل سنة و انت قدام عيوني عم تكبري بصحتك و فرحك.. لمعه عينك ..خفة دمك " .

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وأضافت نظلي : " كل ما بتكبري بتطلعي عيني اكتر ..الله يحميكي و يخليلي ياكي مزينه بعجقتك و ضوجانك البيت ...من لما اجيتي ع الدنية بطلت جيب بعدك اولاد ..خلااااص حضرتك كفيتي و وفيتي و ما شالله عن ٧ اولاد .. بحبك و بموت عليكي يا لالوليتي..الله يحميكن انت و اختك و افرح بشهاداتكن العاليه .. بين قوسين ..لاحظي هي الغنية يلي انت بتحبيها .. ماشي ".

وكانت نظلي قد نشرت قبل فترة فيديو وهي تغني وترقص فيه، وذلك عقب انتهاء ابنتيها من امتحانات الفصل الدراسي الأول . وعلى الصعيد العائلي، كانت نظلي قد انفصلت عن الفنان جلال شموط قبل سنوات، ولكن تجمعها علاقة ود ومحبة و احترام و صداقة، بالإضافة إلى ابنتيهما تيا و ليا .