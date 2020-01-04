بكاء منى السابر والدة حلا الترك في عيد ميلادها

السبت 4 يناير 2020

منى السابر

احتفلت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء في أحد المطاعم. وظهرت علامات التأثر واضحة على وجه منى السابر التي لم تتمكن من حبس دموعها، عندما سئلت عن أمنيها في عيدها، حيث قالت "أتمنى أن أحتفل مع أولادي".

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ويبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الخلافات بين منى السابر من جهة وطليقها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة من جهة أخرى، خصوصاً بعد تداول مقطع فيديو لـ سارةشقيقة دنيا بطمة تتهم فيه منى السابر بالوقوف وراء أزمة شقيقتها الأخيرة في التورط في حساب "حمزة مون بيبي" الذي كان له دور كبير في التشهير ببعض نجوم المغرب وإبتزازهم.

يشار بأن محمد الترك تمكن من الحصول على حضانة نجليه محمد وعبد الله بحكم قضائي، بينما إختارت حلا الترك بعد بلوغها السن القانوني أن تعيش مع والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.