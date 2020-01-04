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شكرا لقرائتكم خبر عن شجون الهاجري في كواليس"دموع الفرح" والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
شجون الهاجري
كشفت شركة ايغل فيلمز عن الصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسل "دموع الفرح" الذي تقوم ببطولته الممثلة الكويتية شجون الهاجري.
المسلسل الذي تتشارك "إيغل فلمز" بإنتاجه مع شركة " All Over "، إنطلق تصويره قبل عدة أسابيع في جورجيا، وتتواجد شجون الهاجري هناك مع فريق العمل إلى حين الإنتهاء من التصوير.
مسلسل "دموع الفرح" مؤلف من 8 حلقات ويتم تصويره بتقنيات متطورة جداً، وهو سيشكل نقلة نوعية في الدراما الخليجية على مستوى التنفيذ والمضمون، خصوصاً وأنه يتناول قصة اجتماعية في إطار حماسيّ مشوّق جداً.
مسلسل "دموع الفرح" سوف يعرض خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو من إخراج الفرنسي هنري بارجيس، ويشارك في بطولته إلى جانب شجون الهاجري، مجموعة من أبرز نجوم الخليج من بينهم عبد العزيز الحداد، هدى الخطيب، محمد الدوسري، الطفلة الزين بو ربيع وغيرهم
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