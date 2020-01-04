أول إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز 2020 مع كنزة مرسلي

السبت 4 يناير 2020

كنزة مرسلي. Advertisements

إقتربت شركة لايف ستايلز ستوديوز من طرح أول إنتاجاتها الفنية للعام الجديد 2020، والذي يجمعها بالنجمة الجزائرية كنزة مرسلي. يتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي بعد النجاحات المليونية التي جمعتهما في أقل من عامين، حيث حققت أغنيات "ملكة سبأ، قتال، بيت الحب" ملايين المشاهدات على اليوتيوب.



في التفاصيل، إنتهت كنزة مرسلي مؤخراً من تصوير أغنيتها الجديدة مع لايف ستايلز ستوديوز في لبنان تحت إدارة المخرج عادل سرحان، حيث استمر التصوير لمدة يومين، على أن يصدر الكليب قريباً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.

وتحمل الأغنية اللهجة الجزائرية، من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.