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شكرا لقرائتكم خبر عن أول إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز 2020 مع كنزة مرسلي والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
كنزة مرسلي.
إقتربت شركة لايف ستايلز ستوديوز من طرح أول إنتاجاتها الفنية للعام الجديد 2020، والذي يجمعها بالنجمة الجزائرية كنزة مرسلي. يتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي بعد النجاحات المليونية التي جمعتهما في أقل من عامين، حيث حققت أغنيات "ملكة سبأ، قتال، بيت الحب" ملايين المشاهدات على اليوتيوب.
في التفاصيل، إنتهت كنزة مرسلي مؤخراً من تصوير أغنيتها الجديدة مع لايف ستايلز ستوديوز في لبنان تحت إدارة المخرج عادل سرحان، حيث استمر التصوير لمدة يومين، على أن يصدر الكليب قريباً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.
وتحمل الأغنية اللهجة الجزائرية، من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.
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