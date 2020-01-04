شيرين رضا تطالب بتشديد العقوبة ضد المتحرشين

أطلقت الفنانة شيرين رضا هاشتاق خاص بعنوان "فتاة المنصورة" للمطالبة بتشديد العقوبة ضد المتحرشين، مؤكدة أن "الرجولة الحقيقية" صارت في خطر، واللافت أن أغلب متابعيها من الرجال أيدوا موقفها بينما عارضتها نساء طالبن الفتاة بالاحتشام كي لا تترك ذريعة للمتحرشين.

شيرين كتبت تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر قالت فيها: #فتاة المنصورة شوية عيال صيع متربوش خالص، قتلوا الرجولة والشهامة والجدعنة بفعل فاضح في طريق عام!! أقصي العقوبة لن تغفر هذا الجرم ولن تشفي غليل الناس، لذلك يجب على الدولة ايجاد حل رادع لان بناتنا في خطر حقيقي.

عدد كبير من متابعي شيرين رضا تضامنوا معها في طلب تشديد العقوبة، وأكدوا على ضرورة أن تكون رادعة لكل شاب يفكر في التحرش بسيدة، بينما سارت متابعة تدعي رشيدة عكس التيار وقالت: البنت حقها راح لما قفلت باب بيتها وخرجت منه كاسية عارية للأسف هي لي غلطت في حق نفسها قبل اي حد انا راي لو تتعاقب هي الاول ثم الشباب عشان ينظف المجتمع.

Advertisements

وتضامنت بعض التعليقات مع الراي الذي يحمل الفتاة مسؤولية الجريمة وقال أحدهم: ما تسألوا أنفسكم إشمعني الفتاه دي بالذات؟؟ المسألة مش محتاجة قانون، المسألة محتاجة شهامة ورجولة تمام انا معاك، بس يجب توافر تلك الشهامة في البيت الي خرجت منه علينا تلك المتبرجة، ما تفتقده تلك الفتاه في بيتها حتما يفتقده الشارع مع أمثالها.

إقرئي أيضًا:

صور: مي حلمي وزوجها محمد رشاد يفقدان طفلهما الأول

فيديو: أحمد سعد يعش قصة حب جديدة بعد سمية الخشاب وريم البارودي