فقدت الإعلامية مي حلمي جنينها الأول من نجم أراب أيدول محمد رشاد، حيث نقلت الى المستشفى ووضعت تحت الملاحظة. ونشر محمد رشاد صورة له مع زوجته مي حلمي وعلق عليها قائلًا: ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة. وكان نجم برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول محمد رشاد، قد نشر بالأمس عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام صورة لزوجته الإعلامية مي حلمي، راقدة في إحدى المستشفيات على الفراش وعلق عليها قائلًا: ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر، أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل. Advertisements وأعاد نشر صورة ثانية لزوجته من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا: شكراً لكل اللي اتصل و سأل علي حالة مي أو كتب تعليق أو رسالة .. الحمدلله حالتها مستقرة من بعد العملية دعواتكم تقوم بالسلامة و شكراً ليكم كلكم‎‏.‏ إقرئي أيضًا: فيديو: أحمد سعد يعش قصة حب جديدة بعد سمية الخشاب وريم البارودي أبناء النجوم يثيرون ضجة بوسامتهم ومواقفهم الغريبة.. ابنة احمد حلمي ونجل لوسي الأبرز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور: مي حلمي وزوجها محمد رشاد يفقدان طفلهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.