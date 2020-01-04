أعلنت شركة Eagle Films/ جمال سنان عن الصورة الأولى من كواليس مسلسل (دموع الفرح) للنجمة الكويتية الجماهيرية شجون الهاجري، والذي تنتجه بالتعاون مع All Over/ خالد الرفاعي، وكان انطلق التصوير قبل أسابيع في جورجيا، حيث تتواجد شجون وفريق العمل لإنجاز تصوير العمل المؤلف من ٨ حلقات، والذي سيبصر النور قريباً. العمل الذي يتم تصويره بتقنيات متطورة جداً والذي تؤكد الشركة المنتجة أنه سيكون نقلة نوعية في الدراما الخليجية من حيث التنفيذ والمضمون حيث يطرح قصة اجتماعية في إطار حماسيّ مشوّق جداً، سيكون من إخراج الفرنسي هنري بارجيس، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الخليج منهم عبد العزيز الحداد، هدى الخطيب، محمد الدوسري، الطفلة الزين بو ربيع وغيرهم. إقرئي أيضًا: Advertisements بالأرقام .. أكثر من 100 كاسيت و46 صورة تذكارية توقظ الحنين في ليلة عرَّاب الطرب مروان خوري ويارا وكارول سماحة وفارس كرم في الرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الصورة الأولى لشجون الهاجري من كواليس (دموع الفرح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.