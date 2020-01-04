فيديو: أحمد سعد يعش قصة حب جديدة بعد سمية الخشاب وريم البارودي



اعترف المطرب أحمد سعد بوجود قصة حب جديدة في حياته، ولكنه تعلم الدرس من تجربتيه مع زوجتيه السابقتين سمية الخشاب وريم البارودي وقرر ألا يكشف عن تفاصيل حياته الخاصة، وسيبقى القصة طي الكتمان، ونفي سعد أن يكون مظلوما بعد حملة الهجوم عليه من زوجته سمية الخشاب، مؤكدا أنه لا يوجد شخص مظلوم فيما حدث، وكل وطرف حصل على حصاد نيته وأعماله!!

وأضاف أحمد سعد أثناء لقائه فى برنامج "الجمعة في مصر" تقديم الإعلامية ياسمين سعيد: هذه المرة سأضع سياجا من السرية حول هذه العلاقة العاطفية حتى لا اتعرض لنفس الأزمات التي تعرضت لها في المرات السابقة، مؤكدا أن اختياره هذه المرة مختلف تماما عن اختياراته السابقة.

Advertisements



" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

أكد أنه تعلم بالكي والنار، وغير مستعد لخوض هذه المعاناة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه أفضل نفسيا الآن، وبات أقرب إلى الله،

إقرئب أيضًا:

وصول جثمان نجوى قاسم إلى بيروت وشرطة دبي تكشف سبب وفاتها

أبناء النجوم يثيرون ضجة بوسامتهم ومواقفهم الغريبة.. ابنة احمد حلمي ونجل لوسي الأبرز