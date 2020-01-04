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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه دعوة تفاؤل لمريضات السرطان فى «بعشق حياتى» والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أصالة
تجرى المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء BGICS، استعدادات التحضير للحفل السنوى الخيرى الذى تنظمه ويقام بأحد فنادق مصر الجديدة، وتحييه النجمة أصالة تحت شعار «بعشق حياتى» والذى سيقام 10 يناير الجارى، ويخصص أرباحه لعلاج مرضى السرطان.
وقال د.هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس المؤسسة: «هذا العام نستكمل مسيرة الأبحاث الخاصة بمرض السرطان الذى تتعرض له النساء، وإمكانية توفير العلاج لهن، والوصول إلى العلاج الأنسب لكل مريضة خاصة فى أورام الثدى والرئة والقولون والمبيض وحديثا لأورام الساركوما وأورام الرأس أو الرقبة،
والكثير من الأورام النادرة والمستعصية، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيرى لاستكمال مسيرة العلاج وهذه الأبحاث، فلطالما حلمنا أن تكون مصر خالية من السرطان».
وأضاف الغزالى: «عندما تواصلنا مع النجمة أصالة لمشاركتنا هذا العام فى الحفل السنوى الخيرى الضخم الذى تنظمه المؤسسة.
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