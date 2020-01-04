شكرا لقرائتكم خبر عن «هذه ليلتى» بمهرجان كليرمون فيران الدولى والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
يشارك فيلم «هذه ليلتى» للمخرج يوسف نعمان، فى كليرمون فيران الدولى بفرنسا فى الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير المقبل، ضمن عروض برنامج وجهات نظر إفريقية والذى يلقى الضوء على ثروات العالم السينمائى الهائلة التى تمتد عبر القارة الإفريقية بأكملها ويعقب عرض الفيلم نقاش مع مخرجه.
ويعد كليرمون فيران، أكبر مهرجان دولى للأفلام مخصص للأفلام القصيرة ويقام سنويًا فى كليرمون فيران بفرنسا، وهو ثانى أكبر مهرجان سينمائى فى فرنسا بعد مهرجان كان.
يُشار إلى أن الفيلم حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى- اليونيسيف، وهو ثانى الأعمال الإخراجية لمخرجه، وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لإحدى مناطق القاهرة الراقية،
فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها. ويشارك فى بطولة الفيلم ناهد السباعى، شريف الدسوقى والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.
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