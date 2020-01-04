رقم قياسي جديد يحققه “واتسآب”.. ماذا حدث في نهاية العام؟

متابعة بتجــــــــــرد: تمكن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، من تحقيق رقم قياسي جديد في ليلة رأس السنة.

وكشفت بيانات التطبيق التابع لموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أنه تم إرسال أكثر من 100 مليار رسالة من جانب مستخدمي “واتسآب”، في ليلة رأس السنة، ليجتاز ذلك أي يوم آخر في تاريخ التطبيق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان من بين العدد المهول من الرسائل المرسلة، أكثر من 12 مليار صورة.

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ويصنف الرقم الجديد بأنه “قياسي” في شعبية تطبيق “واتسآب”، كما أنه يعكس مدى انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وكانت أكثر الشعوب المرسلة للرسائل، في بريطانيا، إذ تم إرسال منها أكثر من 900 مليون رسالة في ليلة رأس السنة، والتي تضمنت تهاني بمناسبة حلول العام الجديد 2020، بينما كانت الهند في المركز الثاني، بأكثر من 20 مليار رسالة فقط.

وفسر “واتسآب” في بيان له ذلك العدد الضخم من الرسائل المرسلة في ليلة رأس السنة، “بأن هناك عدد كبير من المستخدمين لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بالعام الجديد بصورة شخصية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى هواتفهم الذكية لإرسال التهاني لهم”.