متابعة بتجـــــــــرد: استهلّ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عامه بنصيحة الى جمهوره، أشار فيها الى أهمية اختيار الكلمات والتعابير في التواصل مع الناس.
وغرّد: ”إنتبه لكلماتك واحسبها بلطف ووعي. فبعض الكلام يحيي غيرك ويفرح قلبه، وبعضه قد يصيبه بجرح وحزن“، خاتماً: ”كن صاحب كلمة طيبة ومحب في كلامك“.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.
على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق خلال العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني في أولى تغريدات الـ ٢٠٢٠: “إنتبه لكلماتك واحسبها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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