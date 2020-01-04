بالصورة – نيللي في أحدث ظهور لها في عيد ميلادها.. هكذا بدت

شاركت السيدة نيهال لهيطة، زوجة الفنان المصري أبو، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام بصورة جديدة جمعتها بالفنانة نيللي، التي تحتفل بعيد ميلادها الواحد والسبعين.

الصورة أثلجت قلوب كل جمهور نيللي خاصة أنها بعيدة عن وسائل التواصل وعن الشاشة حالياً.

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نذكر ان نيللي هي من أصول أرمينية من حلب، سوريا، وهي شقيقة الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز وقريبة الممثلة لبلبة وتعتبر في الوطن العربي ملكة الفوازير والاستعراض الأولى.

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص عندما كبرت اشتركت في حلقات (الرمال الناعمة). كما اشتركت في المسلسل الإذاعى (شيء من العذاب) امام الفنان / محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الأستعراض والتمثيل اشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ثم رجل الأعمال المصري خالد بركات.