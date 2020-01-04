بالفيديو- كارول حسواني تهدي أولى تجاربها الغنائية للاطفال

Jan 04, 2020
“لأنّ ليس هناك أصدق وأوفى من مشجّع أو متابع كالأطفال”، احبت الفنانة كارول حسواني أن تهدي الأطفال أغنية بعنوان “يا خراشي يا اخواتي”.
الأغنية صدرت على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات محمود عادل عبد الوهاب، ألحان زين داود، توزيع أحمد أمين، ميكس طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.
اما الفيديو الكليب يحاكي الاطفال من حيث التنفيذ الذي وقعه مارك سيمبسون على طريقة الرسوم المتحركة ليجذب الاولاد ويكون قريباً منهم.
يقول مطلع الأغنية: “يا خراشي يا اخواتي على العسليّه اللي انا شايفاه على العسليّه اللي انا شايفاه/يا كميله يا حلوه يا روح قلبي اللّه اللّه اللّه اللّه/يا براءة الدنيا ومفيش فحلاوتك حل /حتة شوكولاته اتحطت جوه كريم كراميل”.
وتعتبر هذه التجربة هي الاولى لكارول حسواني التي تتمتع باحساس واداء جميلين، بالاضافة الى أنها من عائلة فنية مرموقة فهي من اقرباء الراحل وليم حسواني الذي توفي منذ أسبوعين والذي لقب “بشاويش المسرح الرحباني”.
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