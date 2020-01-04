أحمد فهمي يفجر موجة ضحك بتعليق لهنا الزاهد.. ووالدته تدخل على الخط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان المصري أحمد فهمي إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاته على منشورات زوجته هنا الزاهد، سواء على حسابها الرسمي في "إنستغرام" أو صفحتها الخاصة على "فيسبوك".

أحدث موقف جمع الثنائي كان على صفحة هنا بـ"فيسبوك"، حيث كتبت الفنانة الشابة منشورًا غامضًا يعبر عن حزنها من شيء ما، حيث قالت: "لا شيء يدوم للأبد".‏

ولم يفوت فهمي الفرصة لمداعبة زوجته، وترك تعليقا على منشورها قال فيه: "إنتي اتطلقتي ولا إيه"، ليفجر الضحك بين أصدقائهما الفنانين وغيرهم من الذين تفاعلوا مع المنشور.

تعليق فهمي دفع والدته للدخول على الخط، حيث كتبت: "بعد الشر"، فيما مازحه الفنان حسام داغر، الذي كتب: "موتني من الضحك، أول حاجة جت في بالي لما قريتها".

أما هنا نفسها، فردت على تعليق زوجها قائلة: "ارحمني دا إنت حقنة"، في إشارة إلى أنه لا يفوت أي مناسبة للتعليق على منشوراتها بكلمات تفجر الضحك أو تثير الجدل كعادته.‏

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وكان آخر موقف جمع الثنائي على السوشال ميديا، عندما شبهت هنا، زوجها فهمي بـ"الكفتة" في صورة جمعتهما معا، ما دعا حماتها للتدخل.

ونشرت هنا الزاهد صورتها مع أحمد فهمي عبر "فيسبوك"، وظهر أحمد بشعر ولحية طويلين وعلقت هنا قائلة: "عام جديد سعيد ‏عليك يا قردي، شكلك كفتة باللبن".‏

وكتبت والدة أحمد فهمي تعليقا قالت فيه: "ده حبيبي"، إلا أن هنا الزاهد أصرت على موقفها وردت عليها قائلة: "ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة"، فمازحتها حماتها قائلة: "بنت... بردوا حبيبك".‏

وكانت هنا الزاهد قد تحدثت في لقاء لـ"فوشيا" مؤخرا عن ما أصابها منذ زواجها فقالت إن الحسد مذكور في القرآن ولكنها لم تكن تلتفت لما يحدث لها، إلا أنها منذ زواجها من أحمد فهمي وتعرضها للعديد من المواقف التي تنم عن الحسد بدأت بالتركيز فيه.

وأضافت هنا: "الحسد مذكور في القرآن والأول لم أكن أركز فيه، ولكن الآن زاد تركيزي فيه"، كما طمأنت جمهورها عليها وقالت إنها أنهت عملية "المرارة" وأصبحت بصحة جيدة، موضحة أن العملية بسيطة إلا أن تعبها المرافق لها هو ما جعلها تتألم أكثر.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد ‏كبير من النجوم‎.‎