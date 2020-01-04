شبيهة سيرين عبدالنور المحجبة تشعل منصات التواصل.. هل فعلا نفس الملامح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت فتاة تدعى دعاء منلا تفاعلا واسعا بين الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للشبه في الملامح الذي يجمعها بالفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

وأكد كثير من المتابعين أن هناك تقابا كبيرا في الملامح بين دعاء التي تبين أنها مدونة موضة وجمال، وترتدي الحجاب، وبين الفنانة اللبنانية، مؤكدين أن تقاسيم الوجة العريض لهما يصعب التفريق بينهما، باستثناء أن الأولى محجبة، وفيما لو كانت دون ذلك لاعتقد الكثيرون أنها سيرين عبد النور.

والمتابع لصفحات دعاء منلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا إنستغرام يلحظ اهتمامها بفيديوهات توتوريال المكياج، وأكد عدد من المتابعين في هذا الصدد أنها حاملة لشهادة في هذا المجال، إضافة إلى أنها تنشر صورا من إطلالاتها المتنوعة بالحجاب، وتقدم أساليب مبتكرة للفات الحجاب، وكذلك وصفات طبيعية لمكياج الوجه.

وكان حساب " fashionpolice_f" قد نشر صورة لدعاء، وكتب تساؤلا عن الفنانة التي تشبهها، لتنهال التعليقات دون تردد واختار جميعهم الفنانة سيرين عبد النور، وسط تفاعل كبير وغزل بشكل مدونة الموضة والجمال.

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وفي سياق آخر؛ انتهت سيرين عبد النور من تصوير أغنية مصرية جديدة على طريقة الفيديو كليب سيتم طرحها في وقت قريب، كما أنها تتحضر لتصوير عمل درامي جديد سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

واحتفلت عبد النور قبل أيام قليلة برأس السنة 2020 في مصر، حيث أحيت حفلا جماهريا كبيرا في شرم الشيخ، وتميز بضخامته بحيث يعد أحد أكبر حفلات الوطن العربي لليلة رأس السنة هذا العام، وبحسب المتابعين فإن عدد حضوره بلغ أكثر من ألفي شخص.

وشارك الفنانة اللبنانية في الحفل المنتج والمغني العالمي من أصول مغربية "ريد ون" والذي برصيده أهم الهيتات العالمية لنجوم كجينيفر لوبيز وليدي غاغا، و عازفة الكمان "حنين".

في المقابل عبرت سيرين عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي حظي بها مسلسل "ديفا"، خاصة وأن العمل يعد التجربة الدرامية الأولى من نوعها في العالم العربي، خاضتها عبد النور مع مجموعة MBC ، وعرضت حصريا عبر موقع "شاهد".