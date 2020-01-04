خطيبة هيثم أحمد زكي تنشر فيديو معلقة "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط "

نشرت إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لموقف إنساني قام به أحد الرجال كبار السن والذي ذكرها بموقف شبيه قام به الفنان الراحل .

حيث ظهر في مقطع الفيديو رجل مسن يحاول إنقاذ قطة صغيرة عالقة في نافذة أحد المنازل من السقوط برفع ‏كرسي أمامها لتقفز عليه بدلا من القفز على الأرض .

وكتبت إنجي سلامة في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط ، قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافعلها الكرسى ‏لحد ما نزلت، الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة" .

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