تطورات قضية حبس الفنانة سمية الخشاب بسبب توقيع شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة " سمية الخشاب " والذي كان قد صدر بحبسها لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بتوقيع شيك بدون رصيد لصالح زوجها السابق الفنان " أحمد سعد " . حيث قبلت المحكمة المعارضة المقدمة على الحكم بالحبس من جانب سمية الخشاب وقررت انقضاء الدعوى الجنائية .. وذلك بعد أن قدمت سمية الخشاب عن طريق محاميها " هشام تميم " شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه إلى وكيل أحمد سعد .

مما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام ودفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في جنحة شيك بدون رصيد بجلسة 2/11/2019 . وعلقت الفنانة سمية الخشاب علي إلغاء حكم حبسها بالسجن في تصريحات صحفية لها فقالت : " ثقتي في عدالة القضاء المصري في محلها " .

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