وفاة الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل

وافت المنية الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق نجيب الزامل صباح (اليوم السبت)، بشكل مفاجئ. وأوضح إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة عبدالعزيز الأحمد في تغريدة سبب وفاة الزامل، قائلاً في حسابه على موقع "تويتر": "توفي الأخ العزيز أبو يوسف نجيب الزامل، صباح اليوم، في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى، ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، واسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرًا".

وأكد شقيق الزامل محمد نبأ الوفاة فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا ‫نجيب عبد الرحمن الزامل، اللهم صبّر والدته وصبرنا وكل محبيه، والحمد لله رب العالمين".

من جهته علق بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان على رحيل الزامل فقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الأخ الكبير ‫نجيب الزامل له صنائع من المعروف، عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء، من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها".

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