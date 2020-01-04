نيللي تحتفل بعيد ميلادها ال 71 في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور برفقة الفنانة نيللي احتفالا بعيد ميلادها ال 71 .كما نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو تهنئ من خلاله نيللي بعيد ميلادها قائلة : ” القمر نيللي كل سنة وهي طيبة وعقبال مليون سنة .. سنة حلوة عليكي ودايما قمر ومنورة الدنيا كلها ” .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” كل الحب والسعادة لأجمل نيللي في عيد ميلادها ” .

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