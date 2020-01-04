شكرا لقرائتكم خبر عن شمس وأحمد سلامة يتشاركان بطولة مسرحية "عويس ذا فويس" في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان أحمد سلامة والفنانة شمس في بطولة مسرحية " عويس ذا فويس " تأليف وإخراج خالد الحريبى والتي تدور في إطار كوميدي حول ما يسمي ببرامج اكتشاف المواهب التي انتشرت مؤخرا في كل الفضائيات والمسرحية يشارك فيها فريق عمل سعودي مصري فمن مصر الفنانة انتصار والنجمان الكوميديان رضا ادريس وحسن عبدالفتاح ومن السعودية خالد الحريبي ونبيل باعيسي .

المسرحية يبدأ عرضها على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان اليوم 4 يناير وتستمر حتي 10 يناير 2020 ثم تبدأ جولة في عدد من المدن السعودية .

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يذكرأن آخر عمل مسرحي جمع الفنانة شمس والفنان أحمد سلامة هي مسرحية "ما عفريت الإ بنى ادم" من تأليف أحمد عاشور وإخراج حسام الدين صلاح والتى تناولت بعض المواقف الاجتماعية السياسية الهزلية في اطاركوميدى وضم فريق العمل الفنانين سلوي كرم وفتحي سعد ومجدي فكري وعايده غنيم والمطرب محمد عنبه والطفل يوسف مصطفي.

كما شارك الفنان أحمد سلامة العرض المسرحى "ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وعرض مؤخرًا لـ أحمد سلامة أيضا مسرحية "أول يوم جواز"، وشاركه فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهرالشافعي وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.