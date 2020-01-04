شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتعرف تفرق بينهم.. كيم كاردشيان تنشر صورة قديمة مع شقيقتيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بصورة قديمة تجمعها مع أختيها كلوى وكورتنى كاردشيان، وهم فى سن الطفولة جميعًا، وعلقت عليها "ثلاثة توائم"، فيما ردت عليها فى التعليقات شقيقتها كلوى كاردشيان، "ثلاثة توائم تمامًا"، حيث يصعب التفريق بينهم نسبيًا، وتحديدًا، كيم وكورتنى، لتقارب لون بشرتيهما، إضافة إلى تقارب أعمارهم، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا حيث حظت بإعجاب ما يقترب من 2 مليون متابع لحساب كيم كاردشيان على إنستجرام.

يشار إلى أنه قبل أيام، تعرضت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لاتهام من جانب أحد المغردين على "تويتر"، الذى زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدى عندما تم اغتياله، حيث اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء "كيم" القميص.



كيم كاردشيان تنشر صورتها مع شقيقاتها كورتنى وكلوى

وكتب صاحب القصة الزائفة، تغريده عبر "تويتر"، قال فيها: "ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها أعطت ابنتها القميص الذى كان يرتديه الرئيس جون كينيدى عندما أطلق عليه الرصاص وقتل"، متسائلاً: "ما الذى ستفعله نورث ويست مع قميص JFK الدموي؟ ولماذا لا يوجد فى المتحف؟"، واختتم تغريدته قائلاً: "ولكن بغض النظر عن الدافع وراء الهدايا، هناك شيء واحد مؤكد: كاردشيان ويست تبنى أرشيف جحيمى لابنتها من الأزياء".

وسرعان ما نقلت مجلة للموضة التغريده ونشرتها فى تقرير لها، فأعادت كاردشيان نشر تغريده الموقع والتغريده الأصلية، وعلقت عليها قائلة: "WOW.. واضح أنها قصة وهمية، لم أحصل على قميص JFK .. إنها مزحة مريضة قام أحد الأشخاص بتغريدها كقصة مزيفة".

يذكر أنه فى ليلة عيد الميلاد، كشفت كيم كاردشيان على إنستجرام، أنها وزوجها كانى ويست، تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.



كيم وكلوى وكورتنى كاردشيان فى سن الطفولة

وتمكنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، أيضًا، من شراء قبعة مايكل جاكسون التى تحمل توقيعه، وسبق أن ارتداها فى الفيديو الموسيقيSmooth Criminal ، ليس هذا فقط، بل اشترت نجمة تليفزيون الواقع المهووسة بالمزادات، أيضًا، خواتم ذهبية كان يرتديها أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلى، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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لم تكتف نجمة تليفزيون الواقع، البالغة من العمر 39 عامًا، بتلك القطع التذكارية التى حصلت عليها وأهدت إحداها لابنتها نورث، المعروف عنها عشقها للنجم الراحل مايكل جاكسون، لكنها اشترت أيضًا، فيدورا البيضاء الأصلية، التى كان يرتديها جاكسون فى الفيديو الموسيقى الشهير لأغنيته الناجحة Smooth Criminal.

كيم كاردشيان، نشرت صور للقطع التذكارية التى اشترتها للنجوم الراحلين من المزادات، وقالت فى تعليقها عليها: "حصلت نورث أيضًا على قبعة Smooth Criminal Hat من مايكل.. ولا يزال عليها ماكياج له"، حيث يظهر فى الصور بقع مكياج مطبوعة على طرف القبعة البيضاء التى يبدو أنها تعود لمايكل جاكسون، فيما يتضح أيضًا على أحدث أطراف القبعة توقيع محفور باللون الذهبى باسم مايكل جاكسون.

إضافة إلى هدايا نورث، تمكنت كيم كاردشيان، من شراء خاتمين ذهبيين مرصعين بالحجارة كان يرتديهما إلفيس بريسلى، لكن هذه المرة أهدت الخاتمين لأخيها روب، وقالت "أخى هو أكبر مشجعى إلفيس بريسلى، لذا حصلت له على حلقات إلفيس.. لعيد الميلاد"، والخاتم الأول، اشترته كيم بمبلغ 7 آلاف دولار، فيما اشترت الخاتم الثانى الذى كان يرتديه إلفيس بمبلغ 8 آلاف دولار، وتم تزيينه بصف من الألماس.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن السترة التى أهدتها كيم كاردشيان لابنتها نورث، كان قد ارتداها النجم الراحل مايكل جاكسون فى عيد الميلاد الـ65 للنجمة إليزابيث تايلور فى عام 1997، وقالت كيم "لقد فزنا بذلك فى مزاد لشركة Northie بمناسبة عيد الميلاد، وقد احتفظنا به حتى تتمكن من ارتدائه"، مضيفة "لقد أعطيت أنا وكانى، نورث هذه السترة، وكانت هذه هى سترة مايكل جاكسون التى ارتداها مع إليزابيث تايلور.. نورث من كبار مشجعى مايكل جاكسون حقًا وعرفنا أنها ستحب هذا".

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "لقد تم رفع الأكمام إلى نصفين، لذا عندما تكبر، يمكننا فك غلافها ويمكن أن ينمو معها ويمكنها الحصول عليها طوال حياتها.. نورث كانت "ممتنة" لحضورها المبكر فى عيد الميلاد.. إنها ممتنة ومتحمسة للغاية".

وأشار التقرير إلى أن سترة مايكل من كارديجان كورت كوبين الأخضر، بيعت بالمزاد فى نفس الوقت بسعر قياسى بلغ 334.000 دولار، فيما أفادت CNN فى 26 أكتوبر الماضى، أن سترة جاكسون باللون الأبيض والأسود، قد بيعت بمبلغ 65.625 دولارًا - على الرغم من عدم ذكر اسم الفائز حينها.