شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للمطربة اسما لزرق والمخرج جميل المغازى للكشف عن كليب "العشم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للمطربة المغربية اسما لزرق وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة للاعلان عن تفاصيل كليبها "العشم"

في البداية قال المخرج جميل المغازى، سعيد بالتعاون مع اسما لزرق، قدمنا سويا العشم فهي لديها الكثير من الامكانيات، ورغم انها مغربية الا انها تختار كلمات قريبة من المصريين.

من جانبها قالت المطربة المغربية اسما، اشكركم انكم شرفتونا وحضرتوا معانا اليوم، فهي المرة الاولى التي اقيم مؤتمرا صحفيا في مصر.

وعن بدايتها قالت انها في المغرب، فكنت كأي طفلة، اجود القران، ثم شاركت في برامج مغربية للهواة، وعمرى 14 سنة، فمنذ الطفولة احب الفن، ودخلته من غير اذن.

واضافت اسما، شهادتي في جميل المغازي، فلا يوحد مطربة الا وتريد ان تتعامل معه، فهو امر كان بمثابة الحلم بالنسبة لى، اما على المستوى الانسانى فهو شخص ودود ويساعد الجميع، وطيب، واستطاع ان يكتشف بداخلى الكثير من الامكانيات.

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وعن تواجدها في مصر، أكدت اسما ان مصر هي هوليود الشرق وكانت تتمنى منذ فترة طويلة أن تقدم نفسها كمطربة فى مصر بعد ما قدمت اعمالا في الخليج والمغرب، أما بالنسبة للتمثيل فاعتقد ان الوقت مازال مبكرا، فانا اريد ان يتعرف الجمهور على اسما كمطربة في البداية، واثبت نفسى كمغنية.

وعن اختيارها لفن انوع الغناؤ الشعبي قال اسما، لدي ألبوم متنوع فيه الكلاسيك والخليجي والمغربي والجزائرى، ولكن كان هناك اتجاه اللون الشعبي لانه قريب من المستمع المصرى، وليس في مصر فقط، فالفن الشعبي موجود في كل دولة عربية.

وطرحت المطربة المغربية أسماء لزرق، مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "امشي"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الأغنية من إخراج جميل جميل المغازي، وكلمات مصطفى مرسي، وألحان اشرف سالم، وتوزيع طارق عبد الجابر، هندسة الصوت ومكساج ياسر انور، ايقاع سعيد ارتست، جيتار مصطفى اصلان، چيتار احمد نظمي .

وكانت كلمات الاغنية "موال صحيح قليل الاصل مهما عملت معاه ينكر المعروف ويتكبر على في يوم علاه بس الدنيا بكرا تعلمو درس عمرو ماينساه امشي اطلع خلاص برا مش نفعة بالمرة امشي خلطة في الرأس توقع والثانية ولا تنفع كثر خيرك انا شايلة جميلك يا سيدي على عين والراس جرحك علم قلبي يغني لما يكون موجوع من اللاه من دلوقتي هعيش انا وقتي بكرا الحب اكيد هلقاه".