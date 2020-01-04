شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف عن اسم أغنية جديدة من ألبوم "الراجل الصح" قبل طرحها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب الشعبى حكيم، عن قرب طرح أغنية جديدة للجمهور من ألبومه "الراجل الصح"، حيث نشر حكيم بوستر أغنيته الجديدة، وعلق عليه "آه بحبه" قريبًا من ألبوم "الراجل الصح"، وتأتى هذه الأغنية بعد عدة أغانى أخرى سبق وطرحها المطرب الشعبى خلال الأيام الماضية من الألبوم الجديد، وهى أغانى، الراجل الصح، ورقصونى، والجارسون، وسيبونا فى حالنا، وليلة بمبى.

وكان قد احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، قبل عدة أيام، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.



حكيم يكشف عن أغنية جديدة من ألبوم الراجل الصح

ويعيش حكيم نشاطًا فنيًا مكثفًا وحضورًا كبيرًا، إذ أنه المطرب الأكثر تواجدًا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب، واختار حكيم هذا العام 3 حفلات ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك".

ويشار إلى أن النجم حكيم، تألق فى احتفالات العام الجديد 2020، حيث كان النجم الأبرز فى حفلات رأس السنة، بإحيائه 3 حفلات دفعة واحدة الحفل من تنظيم وإنتاج محمود حنفى، وإشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى، حيث اختتم ليلة رأس السنة بحفل أحياه فى فندق جى دبليو ماريوت، غنى فيه العديد من أغانيه الشهيرة والتى يتفاعل معها الجمهور.

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وأحيا حكيم حفلين آخرين فى ذات اليوم، حيث افتتح حفلاته احتفالاً برأس السنة فى التجمع الخامس، والزمالك، وجاردن سيتى، ليلقى جمهوره هناك ويغنى لهم "السلام عليكو"، و"حلاوة روح" بالإضافة إلى أغنياته الجديدة من ألبوم "الراجل الصح" والتى طرحها فى الأسابيع القليلة الماضية، ليسجل حكيم حضوره القوى هذا الموسم ويتصدر يتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة كما حدث فى السنوات الأخيرة.



آه بحبه أغنية جديدة للنجم حكيم

وشهدت ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذى يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10.000 جنيه.

وطرح حكيم، من ألبوم "الراجل الصح"، عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.