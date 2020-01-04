شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجي فيلمز" تطرح فيلم"لص بغداد" لـ محمد إمام 22 يناير الجاري بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة "سينرجى فيلمز" على موعد نهائى يوم 22 يناير الجارى ، لطرح فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، فى جميع دور العرض السينمائى، حيث تم طرحه على 300 دورعرض على مستوى الوطن العربي من ضمنها 110 داخل مصر، ومن المقرر أن تكشف "سينرجى فيلمز" عن البرومو الرسمى للفيلم خلال الساعات المقبلة .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.