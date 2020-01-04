شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استبعاد محمد الشرنوبي من تتر "بخط الإيد" في اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت نقابة المهن الموسيقية القائمون على مسلسل "بخط الايد"، قبل بداية عرضه مساء اليوم على قناة dmc، رفضها لغناء الفنان محمد الشرنوبى تترمسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف

وذلك امتثالا لقرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بوقف الشرنوبى عن الغناء على خلفية أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وبعد تسجيل محمد الشرنوبى ووضع صوته على أغنية " بطلة حدوتك"، مع الفنانة جنات لتترالمسلسل، قرر القائمون على العمل، استبعاد صوت الشرنوبى، ووضع صوت ملحن الأغنية وليد سعد، لتفادى الصدام مع أى من الطرفين، لاسيما أن شركة "سينرجى" لا تدخل فى أى صدام، وتتعمد الأرتقاء بالذوق العام والامتثال للقوانين .

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وكانت قد طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى الدعائى لمسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وذلك لعرضه على قناة DMC من اليوم السبت، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه، بجانب بعض المشاهد الرومانسية والكوميدية المعروف بها النجم أحمد رزق .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.





مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى،