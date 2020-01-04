شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أخر أغانيه "جفن الليل" من البوم شهد الحروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان ماجد المهندس، أخر أغانيه، التي جاءت بعنوان "جفن الليل"، من ألبوم "شهد الحروف"، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتب "الاغنية من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع حسام كامل، ومكس وماستر عمرو هاشم، وإشراف عام خالد يومنذر، وتركيب صوت عمرو صلاح".

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وأحيا ماجد المهندس حفلته الأخيرة بصحبه الفنانة أصالة موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث أحيا المطرب حسين الجسمى حفلًا غنائيًا يوم 2 يناير الجارى مع المطربة أسما لمنور، فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلًا غنائيًا، يوم السبت 4 يناير المقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، ويُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.