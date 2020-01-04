شكرا لقرائتكم خبر عن شكل تانى.. اسمع أغنية "بعدك ع بالى" للمطربة فيروز بصوت خالد سليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطل الفنان خالد سليم، فى مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى على إنستجرام، وهو يغنى مقطع من أغنية بعدك على بالى، للمطربة اللبنانية فيروز، خالد سليم غنى مقطع صغير من أغنية بعدك على بالى، أثناء تواجده فى سيارته، والأغنية كلمات وألحان الأخوين رحبانى، عاصى رحبانى، ومنصور رحبانى، وطرحت للجمهور عام 1974.

تقول كلمات أغنية بعدك على بالى، للمطربة اللبنانية فيروز، "طل وسألنى إذا نيسان دق الباب.. خبيت وجى وطار البيت فى وغاب.. حبيت افتحلو عالحب اشرحلو.. طليت ما لقيت غير الورد عند الباب.. بعدك على بالى يا قمر الحلوين.. يا زهرة بتشرين يا دهبى الغالى.. بعدك على بالى يا حلو يا مغرور.. يا حبق ومنتور على سطح العالى.. مرق الصيف بمواعيدو والهوى لملم عناقيدو.. وما عرفنا خبر عنك يا قمر ولا حدا لوحلنا بإيدو.. بتطل الليالى وبتروح الليالى وبعدك على بالى".



خالد سليم

ويشار إلى أن النجم خالد سليم، كان قد حرص على تهنئة جمهوره بالعام الجديد، حيث نشر، ليلة رأس السنة، على صفحته فيديو يغنى فيه مقطع من أغنية " عيشنا قد إيه"، وعلق: أتمنى لجمهورى أن يحققوا كل أحلامهم وأمنياتهم فى العام الجديد".

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وكان خالد سليم، قد احتفل مع زوجته، بـ"الكريسماس"، فى أجواء أسرية، حيث اختار سليم، أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته وبناته خديجة وكنزى، ونشر حينها مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ"الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.

وعرض لخالد سليم مؤخرا "بلا دليل" على قناة cbc، والذى حقق نجاحات كبيرة على المستوى الجماهيرى والنقدى، حيث شهدت الأحداث تفاعلاً من الجمهور الذى ظل يحاول طوال الحلقات الوصول إلى حل اللغز الذى ظهر من الحلقة الأولى، ولاقت الشخصية التى قدمها خالد سليم فى العمل إشادات جيدة من قبل الجمهور، وحصل بسببها على أكثر من جائزة.