شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: "سيف الله" سيكون بداية لانطلاق الأعمال الدينية الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب أحمد خالد صالح لتأدية أحد الأدوار فى مسلسل "سيف الله" خالد بن الوليد بطولة عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج سينرجى، ويأتى هذا الاختيار بعد أن أثبت موهبته خلال فترة قصيرة فى عدد من الأعمال وأصبح من النجوم الشباب المهمين فى الوسط الفنى.

وقال أحمد خالد صالح إن أى عمل جديد يدخله يكون هناك حرص كبير بسبب المسئولية الملقاة على عاتقه أكثر من فكرة الخوف من التجربة الجديدة، مضيفا: "علينا مسئولية ضخمة للغاية في هذا العمل فهو سيقدم بشكل مصري بطريقة كاملة، بالإضافة إلى أن طاقم العمل عليه مسئولية دينية نظرا لتناول مسيرة صحابي جليل مثل خالد بن الوليد، وهذا سبب التخوف من حجم المسئولية وليس من التجربة ذاتها وهذا الخوف يتحول لحماس، وأتمنى أن يصبح علامة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية".

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وتابع: "فكرة الأعمال الدينية الضخمة هي دعوة جديدة لإعادة الأسرة المصرية على عمل به فن حقيقي ورسائل حقيقية، وفكرة الرسائل هي من أحببتني في دخول المجال الفني، وبحمد ربنا أن دوري في العمل سيكون فرصة لنشر الأفكار الصحيحة للجمهور"، متمنيا أن يكون المسلسل بمثابة نقطة البداية لعادة تقديم الدراما الدينية من جديد وأن يكون العمل الديني عملين سنويا أو أكثر، فشهر رمضان شهر ديني أيضا، مؤكدا على فكرة إعادة استخدام فننا للتعبير عن ديننا هو شيء رائع وأسمى أنواع الفن.

وأضاف أنه شيء رائع أن يكون لدينا المراجع التي نعود إليها لتوثيق العمل، وعلى رأس هذه المراجع كتاب عبقرية خالد للأديب والمفكر عباس العقاد، مشيرا، إلى أنه من خلال دوره يريد أن يوصل رسائل هامة، وهى أن مهما اختلفنا ففي النهاية قضيتنا واحدة ويجب أن يكون اختلافنا بروح سليمة.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وحسن محيي الدين وأحمد خالد صالح، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي.