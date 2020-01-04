شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تطلق مبادرة لنشر أفكار وقصص إيجابية لتغيير العادات من أجل إنقاذ الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هند صبرى، "ونحن نستقبل عامًا جديدًا وعقدًا جديدًا.. أتعهد باستخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعى للحديث معكم عن أهم قضية فى العقد الجديد: محاولة إنقاذ الأرض.. العقود الماضية كان عنوانها "أسوأ استغلال" للطبيعة ولموارد الأرض والنعم التى أنعم الله علينا بها، وأهمها المياه".

وأضافت الفنانة التونسية، فى تغريدات متتاليه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "نحن فى العالم العربى لا زلنا نعيش وكأن هذه الموارد غير فانية، وهذا أمر خطير.. يجب علينا أن نعى بأن العالم تغير وأن الأرض لن تحتمل عقدا آخرًا من نمط حياتنا هذا.. وبدأنا بالفعل نشهد تغير المناخ وازدياد الكوارث الطبيعية".



هند صبرى تستقبل العقد الجديد بمبادرة لإنقاذ الأرض

وتابعت "اليوم يجب أن نختار: ما هو نوع العالم الذى نريد أن نتركه لأطفالنا؟.. هذا هو العقد الأخير الذى يمكن لكل واحد فينا أن يغير سلوكه تجاه نعم الله علينا، قبل فوات الأوان.. كل أسبوع، سأشارككم أفكارًا، قصصا إيجابية، معلومات حول كيفية تغيير عادات صغيرة فى حياتنا بإمكانها أن تحدث فرقًا كبيرًا".

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وأشارت إلى أن "هذا العقد الجديد هو بالتأكيد فرصتنا الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كوكبنا كما نعرفه.. كل يوم، نرى ونعيش آثار تغير المناخ، المزيد من الكوارث الطبيعية، ونقص المياه.. أى نوع من العالم نتركه لأطفالنا".



هند صبرى تدعو لتغيير عاداتنا الحياتية من أجل إنقاذ الكوكب



مبادرة هند صبرى لحماية الكوكب

واستطردت هند صبرى، "كأم، أشعر بالذنب والمساءلة، وأنا على استعداد لإجراء تغييرات صغيرة ولكن قابلة للقياس الكمى ومتسقة فى حياتى اليومية، وألتزم بمشاركتها معك على منصات وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بى.. لنقم بإنشاء تأثير كرة الثلج الإيجابى"، مضيفة "هيا بنا نعلم أطفالنا أفضل مما فعلناه على كوكبنا.. دعونا نحاول ألا نقتل هذه الأرض، لا يوجد كوكب بديل".



هند صبرى تؤكد استعدادها لإجراء تغييرات فى حياتها من أجل الكوكب