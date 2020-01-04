محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قالت الراقصة الاستعراضية إيمي سلطان أن بعض الأشخاص ينظرون للرقص الشرقي بشكل خاطئ.
وأضافت سلطان، في أثناء لقائها في برنامج "فنجان قهوة ": "أنا عمري ما رقصت في كباريه، ولكن أنا روحت اتفرجت فقط، ومن أعز صديقاتي لوسي، والمكان الوحيد اللي دخلته هو الكباريه بتاعها، لانه بيقدم رقص بطريقة كويسة، ولوسي نفسها بترقص على أغاني أم كلثوم وعبدالحليم".
وتابعت إيمي :"أنا أتعلمت من لوسي الرقص على أغاني عبدالحليم حافظ، وهي جت اتفرجت عليا كنت لسه في بداياتي، وبدأت تمرني على الرقص".
وتساءلت: "ليه الرقص الشرقي مش بيتقدم في مسرح الهرم أو مكتبة الإسكندرية، أو في أي مكان سياحي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إيمي سلطان: "لوسي تقدم الرقص بشكل كويس.. وعمري ما رقصت في كباريه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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