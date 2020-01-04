لجنة تحكيم "The voice" ومواهب الحلقة الأخيرة في 4 حفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج اكتشاف المواهب "The voice"، إقامة حفل غنائي للمشتركين النهائيين من الموسم الخامس في "سيتي ووك" بدبي في الفترة من 8 حتى 11 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية "بوستر" دعائيا للحفل، عبر موقع "تويتر": "استمتعوا بأصوات ومواهب المشتركين النهائيين من الموسم الأخير بالأشتراك مع المدربين في سيتي ووك، من 8 إلى 11 يناير الساعة 8 مساء".

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ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد حماقي حفله في 8 يناير، ثم الفنان راغب علامة يوم 9 يناير، والمطربة الإماراتية أحلام يوم 10 يناير، والفنانة المغربية سميرة سعيد يوم 11 يناير الجاري.

أما المتسابقين الأربعة الذين تنافسوا على اللقب هم: رضوان الأسمر من المغرب، وفهد مفتخر من المغرب، وإيمان عبدالغني من مصر، ومهدي عياش من تونس.

وتوج المتسابق التونسي، مهدي عياشي، من فريق راغب علامة، باللقب الخامس في برنامج "The voice".