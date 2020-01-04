أحمد خالد صالح أحدث المنضمين لـ"سيف الله- خالد بن الوليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعاقد الفنان أحمد خالد صالح، على المشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله" الذي يحكي سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد.
ووصف صالح في بيان صحفي اختياره للمشاركة في المسلسل بالمسؤولية الكبيرة، التي جعلته يشعر بالخوف، خاصة وأنها تأتي في عمل يعيد الأعمال التاريخية والدينية للشاشة بعد فترة غياب طويلة، متابعًا "والأكثر من هذا أننا نتحدث عن سيرة صحابة".
وأشار أن شعور الخوف سيشجعه على خوض التجربة، وعلى أن يتعامل بحماس ليتحدى نفسه، ويكون جزء من عمل تاريخي مهم جدا، سيُكتب في تاريخ الدراما المصرية.
صالح لفت إلى أن العمل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للمفكر والكاتب الكبير عباس محمود العقاد، وسيأخذ الجمهور في رحلة نتحدث فيها عن أصولنا العربية وديننا الإسلامي بطريقة صحيحة، متمنيًا أن يشاهده كل بيت مصري لما يحمله من رسائل هامة.
مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سينرجي.
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