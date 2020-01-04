5 فبراير.. إطلاق "راس السنة" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حددت شركتا فيلم كلينك وLagoonie Film Production موعد إطلاق فيلم "راس السنة" للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر في دور العرض المصرية، واختارت يوم 5 فبراير المُقبل.

"راس السنة" حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009، الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

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الفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، بطولة: إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

ويعود "راس السنة" بمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، حفظي هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وواحد من أشهر مؤلفي الجيل الحالي، من أفلامه "السلم والثعبان"، "تيتو"، "ملاكي إسكندرية"، "45 يوم"، "أسوار القمر".

"راس السنة" من إنتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك وتوزيع نيوسنشري.