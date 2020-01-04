شاهد.. أيمن بهجت قمر يسترجع ذكرى تاريخية مع عادل إمام

وجه الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر رسالة إلى النجم الكبير عادل إمام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر.
ونشر أيمن صورة تجمعه بالنجم عادل إمام في عزاء والده، وآخرى لأفيش فيلم فلانتينو، وعلق عليهما قائلًا: يناير 1989 .. يناير 2020 .. الفرق بين الصورتين 31 سنة .. والزعيم عادل إمامواقف بيأخذ العزا في والدي الكاتب الكبير بهجت قمر ونهاية تصوير مسلسل فلانتينو من تأليفي واللي نولت فيه شرف التعاون معاه لأول مرة.
يذكر أن مسلسل فلانتينو من المقرر طرحه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر،
وتدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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