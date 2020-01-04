راندا رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها محمد الشرنوبي على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة راندا رياض بخطيبها الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت راندا بعض الصور التي تجمعها بالشرنوبي، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد لأعظم هدية في حياتي، ظهري وسندي وحب حياتي .. الله يملأ قلبك بالسعادة والفرح.
ورد عليها الشرنوبي، قائلًا: ربنا يخليكي ليا يارب .. أنتي أحلة حاجة حصلتلي في حياتي .. أنا بحبك.
يشار إلى أن الفنان محمد الشرنوبي يشارك في بطولة فيلم بنات ثانوي والمقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يناير الجاري، وهو من تأليفأيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد مهران، أحمد صيام، محمد جمعة، إسماعيل شرف، كريم قاسم، محمد عادل، تامر هاشم.
تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.
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