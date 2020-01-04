دوللي شاهين تشعل حفلة دبي بأجمل أغانيها

أحيت المطربة دوللي شاهين، عددًا من حفلات رأس السنة والتى تألقت خلالها فى غناء مجموعة كبيرة من أغانيها التي يفضلها، ويتفاعل معها الجمهور حيث تشهد دوللى حالة من الانتعاشة الفنية.

وتألقت دوللى مؤخرًا فى حفل غنائي ضخم بمدينة دبى بالإمارات، واستمر الحفل حتى الصباح، وأقيم الحفل داخل أحد الفنادق الكبرى وسط حضور جماهيري وعربي كبير وكانت حرصت الفنانة دوللي شاهين على

الظهور بإطلالات خطفت الأنظار، حيث تداولها الجمهور على صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين كانت قد تعاقدت مؤخرًا على فيلم سينمائي جديد بعنوان "عيد جواز" يعيدها العمل إلى جمهور السينما بعد فترة غياب، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.