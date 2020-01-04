ميريام فارس تطرح "حبيبي سعودي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "جبيبي سعودي" عبر "يوتيوب" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.

وكانت نشرت مقطع من الفيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"بقدملكم فيديو كليب حبيبي سعودي، يلّي إنتم أبطاله، وقصته مؤلفة من محبتكم، حماسكم، وطاقتكم الإيجابية، شكرا من كل قلبي، حبيبي سعودي".

وكانت إستقبلت فارس العام الجديد مع محبيها في العاصمة الأردنية عمان، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس والرقص تماماً كما إعتاد جمهور ميريام في حفلاتها.

وإستغلت ميريام الوقت خلال أدائها على المسرح لإضفاء السعادة والإيجابية على الحضور بالرقص والهيصة والغناء، وشكرت معجبيها الذين حرصوا على حضور الحفل للقائها من مختلف الدول القريبة والبعيدة ليبدأوا معها عامهم الجديد.

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