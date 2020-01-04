إبنة شقيقة الأميرة ديانا توافق على الزواج من حبيبها الذي يكبر والدها

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كُشفت العلاقة بين إبنة شقيقة ​الأميرة الراحلة ديانا​ ليدي ​كيتي سبنسر​ والميلياردير ​ميشيل لويس​ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، وافقت كيتي مؤخراً على الزواج منه.

ويكبر المليادير مايكل لويس، المولود في جنوب أفريقيا ويبلغ من العمر 61 عاما، كيتي سبنسر بحوالي 32 عاما، وهو أيضا أكبر بخمس سنوات من والدها إيرل سبنسر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كيتي ستكون الزوجة الثانية للويس ولديه ثلاثة أطفال بالغين، حيث كان متزوجا في السابق من امرأة تدعى ليولا في عام 1985.

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